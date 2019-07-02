تريزيجيه على رادار أستون فيلا

دخل النجم الدولي محمود تريزيجيه ضمن دائرة اهتمامات نادي أستون فيلا الصاعد حديثًا للدوري الانجليزي الممتاز، ويأتي ذلك بعد تألقه مع المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا 2019، الجارية حاليًا.

اكدت صحيفة "صن سبورت" الإنجليزية أن نادي استون فيلا الذي يلعب له أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني ، يرغب في التعاقد مع الدولي المصري وأشارت الصحيفة إلى أن النادي يستعد

لتقديم عرض قدره 8 ملايين جنيه إسترليني نظير استقدام اللاعب من قاسم باشا التركي .

ويأتي ذلك، بعدما فشل الفريق في الحصول علي خدمات الجناح الجزائري بن رحمة من نادي برينتفورد بعدما قدم عرضا بقيمة 8.9 مليون جنيه إسترليني .