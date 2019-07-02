رسميًا.. برشلونة يعلن صفقة جريزمان الأسبوع المقبل

كشفت تقارير إسبانية وفرنسية عن رحيل الفرنسي أنطوان جريزمان عن أتلتيكو مدريد وانتقاله إلى فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأوضحت صحيفة ليكيب الفرنسية عن موعد الإعلان الرسمي للصفقة من قبل نادي برشلونة سيكون الأسبوع المقبل. للصفقة من قبل نادي برشلونة سيكون الأسبوع المقبل. وأشارت الصحف الإسبانية أن الفريق الكتالوني سيدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد الفرنسي مع ناديه الحالي وقدرها 120 مليون يورو بعد أن كان 200 مليون يورو. ويذكر أن جريزمان قد أعلن رحيله عن الروخيبلانكوس هذا الصيف من أجل تكملة مسيرته الكروية مع فريق اخر وذلك بعد تواجده مع الفريق لمدة 5 سنوات.

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