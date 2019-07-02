تعرف على نتائج عرض الرو اليوم

أقيم عرض الرو الخاص بالمصارعة الحرة الثلاثاء، والتي تشهد كل أسبوع عرضًا جديدًا. وجاءت نتائج النزالات في العرض الأسبوعي لهذا الأسبوع كالتالي: النزال الأول التثبيت في أي مكان برون سترومان -ضد- بوبي لاشلي النزال الثاني فريق ساموا جو وذا فايكنج رايدرز إريك وأيفار -يهزم- فريق بيج إي وكينجستون واكزافيير ودز النزال الثالث فريق اكزافيير وودز وبيج إي -ضد- فريق فايكنج رايدرز إريك وأيفار النزال الرابع لايسي إيفانز تهزم نـتـالــيــا النزال الخامس ذا مــيــز -يهزم- إلايــــس Advertisements النزال السادس فريق سيث رولينز وبيكي لينش -يهزم- فريق مايك كانيليس ومارينا كانيليس النزال السابع كـارمــيــلا -تهزم- أليكسا بليس النزال الثامن نكي كروس -تهزم- كـارمـيــلا النزال الاخير على لقب بطل الولايات المتحدة ريـكــوشـــيــت -يهزم- أي جي ستايلز.

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