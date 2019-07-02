بعد واقعة إصابة محمد صلاح.. راموس يصالح جماهير مصر

وصل مدافع ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس إلى مدينة الغردقة اليوم برفقة أسرته في جولة سياحية، يقضيها اللاعب في مصر.

وجاء الإسبانى راموس فى ضيافة رجل الأعمال المصري كامل أبو علي لقضاء جولة سياحية بمدينة الغردقة، والذي بدأ جولته بزيارة جزيرة "الجفتون" بالبحر الأحمر.

ويعد راموس هو رابع لاعبى ريال مدريد الذى يستضيفهم كامل أبو علي بعد البرتغالي كريستيانو

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رونالدو والفرنسي كريم بنزيما وكيلور نافاس حارس مرمى الميرنجي.

وتعد زيارة سيرجيو راموس إلى مصر هي بمثابة عقد مصالحة مع الجماهير المصرية بعد أن تسبب في إصابة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي، وحرمه من المشاركة مع منتخب مصر في

بطولة كأس العالم 2018 والذي أقيم في روسيا، حيث غاب عن أول لقاءين للفراعنة في المونديال، وشارك في المباراة الثالثة.

وكان صلاح قد أصيب بخلع في الكتف في مباراة ريال مدريد وليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا، وخسر الريدز على أثرها المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدف، مما أثار غضب الجماهير المصرية ضد راموس، وشن رواد السوشيال ميديا حملة هجوم على مدافع ريال مدريد بعد تدخله العنيف محمد صلاح والتسبب في إصابته وغيابه عن المنتخب في المونديال.