رسميًا.. توتنهام يعلن ضم ندومبيلي

أعلن نادي توتنهام الانجليزي عبر موقعه الرسمي عن توقيعه مع الفرنسي تانجي ندومبيلي نجم فريق ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعقد يمتد لمدة لـ5 مواسم مقبلة وخيار التمديد

لموسم اضافي.

وضم توتنهام، ندومبيلي في صفقة بلغت قيمتها، 65 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين متغيرات، لتكون ثاني صفقات السبيرز له خلال الميركاتو

الصيفي الحالي، بعد ضم جاك كلارك من نادي ليدز يونايتد.

ويعيد ندومبيلي من افضل لاعبين خط الوسط في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، حيث شارك في الموسم الماضي 49 مباراة بجميع المسابقات أحرز خلالها ثلاثة أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة .