توتنهام يصعق كبار البريميرليج بضم جوهرة ليون “ندومبيلي”

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وجه نادي توتنهام هوتسبير ضربة قوية لجميع منافسيه في الميركاتو الصيفي بتعاقده مع أحد أهم نجوم الدوري الفرنسي الموسم الماضي “تانجي ندومبيلي” بمبلغ فاق الـ 60 مليون جنيه إسترليني.

وأصبح ندومبيلي /22 عامًا/ اللاعب الأغلى في تاريخ توتنهام، حسب تأكيد قناة سكاي سبورتس البريطانية اليوم الثلاثاء.

ووقع اللاعب الملقب بمايكل إيسيان الجديد على عقد مدته خمس سنوات مقابل 55 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 15 مليون على هيئة إضافات، يحصل عليها نادي ليون في السنوات القادمة بناء على ما سيقدمه اللاعب من مستوى.

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ويُعد ندومبيلي اللاعب الفرنسي الرابع في توتنهام بعد كل من الحارس هوجو لوريس وثنائي خط الوسط كيفين نكودو وموسى سيسوكو.

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وتفوق توتنهام على أندية أمثال مانشستر سيتي ويوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة، كانوا قد وضعوا ندومبيلي ضمن اهتماماتهم من قبل بدء سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وافتتح توتنهام سوقه الصيفي بضم اللاعب الإنجليزي الشاب “جاك كلارك” من ليدز يونايتد، بمبلغ عشرة ملايين جنيه إسترليني، قبل أن يعيره إلى ليدز حتى نهاية الموسم المقبل.

ويعاني خط وسط توتنهام منذ منتصف الموسم الماضي، عندما رحل عنه لاعب الوسط الدولي البلجيكي موسى ديمبيلي إلى نادي جوانزهو آر أف الصيني بحوالي 12 مليون إسترليني.

ولفت ندومبيلي أنظار عشاق كرة القدم بسبب الأداء الذي قدمه مع ليون على صعيد الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

واستدعي اللاعب لتمثيل منتخب فرنسا الأول بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020).

وكان ندومبيلي، المولود في مدينة لونجيمياو الفرنسية بدأ مسيرته الكروية مع نادي جونجامب بموسم 2014/2014، وفي الموسم التالي انضم لصفوف نادي أميان ليمثله لمدة ثلاثة أعوام ساعدته على الإلتحاق بصفوف ليون على سبيل الإعارة بموسم 2018/2017.