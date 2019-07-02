غانا تنتزع صدارة المجموعة السادسة تتأهل لثمن نهائي بطولة أفريقيا
يمن شباب نت
الثلاثاء, 02 يوليو, 2019 - 09:27 مساءً
فازت غانا على غينيا بيساو بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء، في ختام دور المجموعات، لتنتزع صدارة المجموعة السادسة في كأس أمم أفريقيا.
وبعد شوط أول سلبي، سجل جوردان أيو الهدف الأول لغانا في بداية الشوط الثاني، وأضاف توماس بارتي الهدف الثاني في الدقيقة 72.
وأصبح رصيد غانا 5 نقاط من ثلاث مباريات، لتتقدم بفارق الأهداف على الكاميرون التي تراجعت إلى المركز الثاني بعد التعادل السلبي مع بنين.
ورغم فوز غانا كانت المواجهة متكافئة إلى حد كبير، وحصل كل منتخب على عدة فرص لهز الشباك.
ورد إطار المرمى، محاولتين من غينيا بيساو، كانت الأولى من بيكيتي في الدقيقة 18، والثانية من جوزيف منديس في الدقيقة 53.
كما سدد جوردان أيو في القائم الأيمن في الدقيقة 36، قبل أن يهز الشباك بعد التوغل من ناحية اليسار في أول دقيقة بعد الاستراحة.
وجاء الهدف الثاني لغانا بعدما تلقى بابا رحمان، تمريرة رائعة ناحية اليسار، وأرسل كرة عرضية أرضية حولها بارتي من مدى قريب إلى داخل الشباك.
المصدر: موقع كورة
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