رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم.. البرسا يُنهي صفقة القرن والكشف عن تفاصيلها وجريزمان يطرد نجم البلوجرانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم.. البرسا يُنهي صفقة القرن والكشف عن تفاصيلها وجريزمان يطرد نجم البلوجرانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة اليوم الثلاثاء، العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 2-7-2019:-

عاجل.. تفاصيل عقد نيمار مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية تفاصيل عقد نادي برشلونة مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان وذلك بعد اقترابه من الانتقال إلى صفوف كامب نو هذا الصيف.

وقال موقع "Sin Concesiones" أن عقد نيمار وبرشلونة مكون من مرتب قيمته 22 مليون يورو و16 مليون ثابته 6 مليون متغييرات حسب الأداء.

وذكر الموقع أن عقد لاعب باريس سان جيرمان مع برشلونة مدته 5 مواسم بالإضافة إلى شرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو.

وكان نيمار قد أبدى رغبته في العودة مجدداً إلى برشلونة وذلك بعد عدم تأقلمه بشكل كبير مع بيئة النادي الباريسي ولأن اللاعب اختفت عنه الأضواء نظراً لوجود موهبة كيليان مبابي.

موعد الإعلان عن صفقة برشلونة المُنتظرة

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أنه سيقدم لاعبه الجديد الهولندي فرانكي دي يونغ أمام وسائل الإعلام والجماهير الجمعة المقبل، في احتفالية تقام في إستاد كامب نو.

وسيوقع لاعب خط الوسط الهولندي دي يونغ، عقداً لمدة 5 مواسم تنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2024.

وبلغت قيمة صفقة انتقال دي يونغ من أياكس الهولندي إلى برشلونة 75 مليون يورو، إلى جانب 11 مليون يورو متغيرات.

وتوج دي يونغ مع أياكس في الموسم الماضي بثنائية الدوري والكأس وصعد معه إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.

كذلك لعب دي يونغ دوراً في وصول المنتخب الهولندي إلى نهائي النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا.

نجم برشلونة يضع شرطا غريبا للرحيل عن الكامب نو

اقترب الجناح البرازيلي الشاب مالكوم، لاعب نادي برشلونة، من مغادرة البلوجرانا الموسم المقبل بعد قلة مشاركته مع الفريق في الموسم الأول له بقميص برشلونة وبحثه عن المشاركة بصورة مستمرة.

ولم يحظى اللاعب بدقائق اللعب المتوقعة والتي ترضيه مع البلوجرانا في الموسم المنقضي، عقب اعتماد فالفيردي بصورة شبه كاملة على كوتينيو وديمبيلي في مركز الجناح وابتعاده عن الصورة.

وهناك العديد من الأندية الإنجليزية والإيطالي ترغب في ضم اللاعب، وهو ما جعل برشلونة يحدد 40 مليون يورو كسعر لرحيل مالكوم في الانتقالات الحالية محاولا استغلال اهتمام العديد.

مالكوم اشترط على برشلونة أن يختار بنفسه النادي المقبل في مسيرته، وألا يتدخل النادي الكتالوني في هذا الاختيار حتى يوافق على الرحيل عن صفوف برشلونة في الانتقالات الحالية.

لدى مالكوم رغبة في خوض الموسم المقبل معارا إلى النادي الذي سيختاره مع وجود بند أحقية شراء، من أجل ضمان المشاركة بصورة رئيسية مع ناديه المقبل قبل الموافقة على الانتقال نهائيا إليه.

برشلونة يفضل الحصول على الأموال بصورة مباشرة في الانتقالات الحالية لتساهم في التعاقدات التي سيقوم بها النادي، وهو ما لم يستطع تحقيقه حتى هذه اللحظة بسبب رفض الأندية المهتمة دفع قيمة 40 مليون يورو لضم اللاعب.

جريزمان في برشلونة

أنهى نادي برشلونة الإسباني صفقة أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني لضمه فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة حدد رقم 120 مليون يورو في صفقة جريزمان سواء دفعها لأتلتيكو مدريد أو ضم اللاعب من خلال الشرط الجزائي في عقده والذي وصل إلى نفس الرقم مع بدء شهر يوليو الجاري.

ويوقع جريزمان لبرشلونة على عقد يمتد لـ5 مواسم، كما أنه سيحصل على راتب يبلغ 16 مليون يورو فقط، أقل بـ7 ملايين من راتبه الأخير مع أتلتيكو.

الأزمة الكبرى في برشلونة على ميسي ونيمار وجريزمان وسواريز

يواجه نادي برشلونة الإسباني أزمة عنيفة في إذا نجح في التعاقد مع نيمار داسيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي وأنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد الإسباني.

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ويرغب نيمار في العودة إلى برشلونة بينما وافق جريزمان على الانتقال للفريق وتقديم الصفقة يوم 11 يوليو لكن الأزمة تتمثل في عدم قدرة الفريق في دفع رواتب ليونيل ميسي ولويس سواريز ثنائي البرسا الحالي ونيمار وأنطوان جريزمان وهو من الناحية العملية شبه مستحيل.

ولا يمكن لبرشلونة الإسباني ترك نيمار أو جريزمان أو ميسي أو لويس سواريز على دكة البدلاء نظرًا لقوة الفريق.

برشلونة يؤمن نفسه ضد نيمار بشرط غريب

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن صفقة إعادة النجم البرازيلي نيمار إلى برشلونة بعد موسمين قضاهما في باريس سان جيرمان الفرنسي تقترب من نهايتها.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن مستوى نيمار هو أكثر شئ يهم جماهير وإدارة برشلونة لكن انخفاض مستوى نيمار في باريس سان جيرمان وضع الشك حوله.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة لا تريد المخاطرة وعقد صفقة كبيرة دون التأكد من أن مستوى وآداء نيمار سيكون على نفس المستوى الذي عليه عندما رحل إلى باريس سان جيرمان في 2017.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يخطط لوضع بند في عقد صفقة إعادة نيمار يتضمن جزءًا ماليًا يصرف للاعب بناءً على مستواه وتأثيره مع برشلونة وذلك للتأكد من أن نيمار سيبذل قصارى جهده مع البرسا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن عودة نيمار إلى برشلونة ستكون من المحتمل أن تكون بصفقة مالية بحتة أو بصفقة تبادلية تشمل فيليب كوتينيو أو عثمان ديمبلي أو صامويل أومتيتي.

ورحل نيمار البالغ من العمر 27 عامًا إلى باريس سان جيرمان بعد فسخ تعاقده مع برشلونة بسداد قيمة الشرط الجزائي وهي 222 مليون يورو ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.

يذكر أن نيمار انضم إلى برشلونة من سانتوس البرازيلي في 2013 وسجل للفريق 105 أهداف وصنع 77 في 186 مباراة وأحرز مع الفريق عدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 2015 ولقب الدوري الإسباني مرتين.

برشلونة يقدم صفقته الجديدة للجماهير نهاية الأسبوع

أعلن ​برشلونة​ الإسباني عن تقديم صفقته الجديدة الهولندي فرينكي دي يونج القادم من آياكس.

وأفاد النادي الكتالوني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بأن تقديم اللاعب رسميًا سيكون الجمعة المقبلة على ملعب كامب نو في تمام الساعة السابعة بتوقيت إسبانيا بحضور الجماهير.

وأشار النادي إلى أن الحدث سيتم نقله مباشرة عبر تلفزيون برشلونة الرسمي وعبر حسابات النادي في وسائل التواصل الإجتماعي.

والد نيمار عن عودة نجله إلى برشلونة : هذا لن يحدث أبدًا

أكد والد نيمار نجم باريس سان جيرمان عدم صحة الأنباء التي أكدت اقتراب تواجده في برشلونة تمهيداً لعودة نجله إلى البلوجرانا بعد عامين من رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

وقال والد نيمار في تصريحات صحفية : " الذهاب إلى برشلونة من أجل التفاوض على عودة نيمار ؟ هذا لن يحدث أبداً، أنا متواجد في البرازيل وسأبقى هناك حتى عودة نيمار من أجل الذهاب سوية إلى باريس".

وأفادت تقارير صحفية برازيلية بأن والد نيمار ووكلاء أعماله يسعدون للذهاب إلى برشلونة اليوم تمهيداً لبدء مفاوضات عودة نيمار في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت التقارير البرازيلية أنه من المتوقع أن يتم التوصل لاتفاق في فترة وجيزة للغاية وسط توقعات برحيل لاعب أو اثنين من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة تبادلية دون أن يقوم PSG بالتواصل مع فيليب كوتينيو أو عثمان ديمبلي حتى هذه اللحظة.

وءكرت التقارير أن نيمار لا يشعر بالسعادة في باريس سان جيرمان الأمر مما دفعه لطلب الرحيل والعودة إلى برشلونة بعد عامين فقط من رحيلع عن الكامب نو.

يذكر أن جوردي كاردونر نائب رئيس برشلونة تحدث عن رغبة نيمار في العودة للفريق لكنه لم يؤكد رغبة النادي في استعادة خدمات النجم البرازيلي.

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