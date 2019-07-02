رياضة | أخيرًا.. حالة وحيدة تمنح ريال مدريد خدمات بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخيرًا.. حالة وحيدة تمنح ريال مدريد خدمات بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن ريال مدريد يستطيع التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد ولكن هناك حالة واحد سوف تسهل تلك الحالة.

وقالت الصحيفة الأسبانية الشهيرة أن نادي ريال مدريد يستطيع الحصول على بوجبا إذا أدرج جاريث بيل في تلك الصفقة.

وكان زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد قد طالب إدارة الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز بضرورة التعاقد مع الفرنسي بوجبا من أجل تدعيم خط وسط الفريق للموسم الجديد.

وتعثرت مفاوضات الطرفين مع بعضهما بعد تدخل نادي يوفنتوس في الصفقة من أجل خطف خدمات اللاعب وذلك لتدعيم اليوفي استعدادا للموسم الجديد وللمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.