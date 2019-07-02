رياضة | بعد انتهاء الشوط الأول.. تعرف على منافس منتخب مصر في دور الـ16 بأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انتهاء الشوط الأول.. تعرف على منافس منتخب مصر في دور الـ16 بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهي الشوط الأول من مباراتي الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة من بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة بمصر، ويتقدم منتخب مالي على نظيره أنجولا بهدف دون مقابل، بينما يتعادل منتخب تونس سلبيًا مع منتخب موريتانيا.

وبهذا يكون ترتيب المجموعة الخامسة بعد نهاية الشوط الأول كالتالي:

1- مالي (7 نقاط)

2- تونس (3 نقاط)

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3- أنجولا (نقطتين)

4- موريتانيا (نقطتين).

وفي ضوء نتائج الشوط الاول من مباراتي المجموعة الخامسة، وبناءًا على الترتيب المذكور أعلاه، لن يتأهل "ثالث" عن تلك المجموعة ويصبح المتأهلين كأفضل "ثوالث" من دور المجموعات منتخبات (الكونغو الديمقراطية - غينيا - بنين - جنوب إفريقيا)، وبهذا يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب جنوب إفريقيا "ثالث الرابعة" في دور الـ16 بالبطولة القارية.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه الفائز من (الكاميرون ونيجيريا) في دور الثمانية بالبطولة الإفريقية، حال تخطي دور الـ16.