رياضة | موعد مباراة مدغشقر والكونغو الديمقراطية في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي الرياضة - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مدغشقر والكونغو الديمقراطية في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب مدغشقر الذي يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأحد 7 يوليو في الساعة السادسة مساءً على ستاد الإسكندرية، في إطار الدور الـ16 من البطولة.

وصعد منتخب الكونغو الديمقراطية كثالث المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على منتخب زيمبابوي برباعية نظيفة، والهزيمة أمام منتخبي أوغندا ومصر.

بينما تأهل منتخب مدغشقر لدور الستة عشر بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على منتخبي نيجيريا وبوروندي، والتعادل مع منتخب غينيا.