رياضة | موعد مباراة الجزائر وغينيا في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الجزائر وغينيا في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب الجزائر مع منتخب غينيا يوم الأحد 7 يوليو في الساعة التاسعة مساءً على ستاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونجح محاربي الصحراء في التأهل لدور الثمن نهائي بعد الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات على منتخبات السنغال وتنزانيا وكينيا.

بينما تأهل منتخب غينيا كثالث للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، وذلك بعد الفوز على منتخب بوروندي والتعادل مع مدغشقر والهزيمة من نيجيريا.