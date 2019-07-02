رياضة | صدام عربي مُحتمل في نصف النهائي.. طريق منتخب مصر حتي نهائي أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدام عربي مُحتمل في نصف النهائي.. طريق منتخب مصر حتي نهائي أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل منتخب مصر بشكل رسمي لدور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا 2019، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولي برصيد 9 نقاط، وينتظر مواجهة منتخب جنوب إفريقيا "ثالث الرابعة" أو ثالث المجموعة الخامسة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير مشوار منتخب مصر والمواجهات المحتملة حتي الوصول للمباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا 2019:-

- دور الستة عشر (6 يوليو في إستاد القاهرة ):

- منتخب مصر × جنوب إفريقيا أو ثالث الخامسة (مالي – تونس – انجولا – موريتانيا)

دور الثمانية (10 يوليو في إستاد القاهرة):

Advertisements

- منتخب مصر × الفائز من مباراة (نيجيريا × الكاميرون)

الدور نصف النهائي (14 يوليو في إستاد القاهرة):

- منتخب مصر يواجه في الدور نصف النهائي الفائز من مباراتي (أول الخامسة × كوت ديفوار) و ( الجزائر × غينيا)

- نهائي أمم إفريقيا (19 يوليو في إستاد القاهرة):

حال تأهل مصر للمباراة النهائية ستقام على إستاد القاهرة الدولي يوم 19 يوليو المقبل