رياضة | برشلونة يحدد سعر بيع مدافعه

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أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة حدد ثمن بيع مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية ، اعتبر نادي برشلونة أن مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي قابلًا للبيع هذا الصيف ، وأبدى النادي الكاتالوني استعداده للاستماع إلى العروض المقدمة بدءًا من 50 مليون يورو.

وكان صامويل أومتيتي عنصرًا رئيسيًا لا يتجزأ في تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي خلال أول موسمين مع برشلونة ، لكن تغير كل شيء في موسمه الثالث وأصبح من المغضوب عليه داخل الفريق الكاتالوني بسبب معاناته من سلسلة من الإصابات على مستوى الركبة.