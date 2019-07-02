رياضة | الشباب يقترب من خطف لاعبي الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب يقترب من خطف لاعبي الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية سعودية، على أقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من التعاقد مع الثنائي عبد الملك الخيبري ومروان حيدر، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأنهى نادي الهلال عقد الثنائي بالتراضي، بعدما أعلن عن عدم حاجته لخدمات الثنائي في الفترة القادمة، ليكثف الشباب من جهوده لخطف الثنائي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الشباب توصل لاتفاق مع لاعب الوسط عبد الملك الخيبري، وحارس المرمى مروان الحيدري، للإنتقال إليه في الموسم القادم.

وسبق للخيبري المشاركة ضمن صفوف نادي الشباب، لمدة سبعة مواسم قبل أن ينتقل للزعيم السعودي ليشارك معه لمدة ثلاثة مواسم.