رياضة | وزير الرياضة يؤازر المنتخب الوطني بالمران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يؤازر المنتخب الوطني بالمران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متابعة مران المنتخب الوطني في حضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم حيث شد من أزر اللاعبين وطالبهم بمزيد من الانتصارات لإسعاد جماهيرهم بعد تأهلهم إلى الدور الثاني للبطولة.

Advertisements

وأدى المنتخب الوطني تدريبه مساء اليوم في ملعب ستاد الكلية الحربية بمشاركة جميع اللاعبين عدا أحمد حسن "كوكا" الذي ينفذ برنامجا علاجيا بعد إصابته في مباراة أوغندا الأخيرة.

ويستعد المنتخب الوطني لدور ال16 لبطولة الأمم الأفريقية الذي تأهل إليه بعد تصدره قمة المجموعة الأولى، والمقرر اقامته يوم السبت المقبل بعد تحديد طرفه الثاني على ضوء ما ستسفر عنه مباريات اليوم.