رياضة | عاجل.. تفاصيل عقد نيمار مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تفاصيل عقد نيمار مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية تفاصيل عقد نادي برشلونة مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان وذلك بعد اقترابه من الانتقال إلى صفوف كامب نو هذا الصيف.

وقال موقع "Sin Concesiones" أن عقد نيمار وبرشلونة مكون من مرتب قيمته 22 مليون يورو و16 مليون ثابته 6 مليون متغييرات حسب الأداء.

وذكر الموقع أن عقد لاعب باريس سان جيرمان مع برشلونة مدته 5 مواسم بالإضافة إلى شرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو.

وكان نيمار قد أبدى رغبته في العودة مجدداً إلى برشلونة وذلك بعد عدم تأقلمه بشكل كبير مع بيئة النادي الباريسي ولأن اللاعب اختفت عنه الأضواء نظراً لوجود موهبة كيليان مبابي.