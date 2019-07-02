رياضة | لاعب جديد يرحل عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب جديد يرحل عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيفين برنس بواتينج لاعب برشلونة ومنتخب غانا عن إنتهاء إعارته من ساسولو لبرشلونة، مؤكداً إنها كانت فترة مميزة فى حياته.

وكتب بواتينج، عبر حسابه على موقع التواصل إنستجرام :" اليوم تغلق واحدة من أكثر التجارب المثيرة في مسيرتي المهنية".

وأضاف: "أشكر كل شخص جعل وجودي في برشلونة ممكنًا، لقد جعلوني أشعر بأنني في منزلي من اليوم الأول، أبطال وشعب رائع وأشكر الإدارة، وشكر خاص يذهب إلى جميع الجماهير: سأحملكم في قلبي دائمًا، أردت أن أقدم المزيد، لكنني بذلت قصارى جهدي في كل دقيقة شاركت فيها سواء في التدريبات أو المباريات التي كان لدي الشرف للمشاركة فيها بهذا القميص الرائع".

يذكر أن بواتينج قد إنضم لبرشلونة معاراً من ساسولو يناير الماضي.