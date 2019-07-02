رياضة | الهلال السعودي يعلن عن الراعي الرسمي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يعلن عن الراعي الرسمي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، عن توقيع الفريق إلى عقد رعاية جديد مع شركة “S-TEAM” لتكون الراعي الرسمي والأول للفريق لمدة خمسة سنوات.

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حيث أعلن النادي عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عن توقيع العقد كان بحضور رئيس نادي الهلال والمدير التنفيذي للشركة خالد الربيعان، بقاعة كبار الزوار في ستاد جامعة الملك سعود.

كما أعلن النادي أن عقد الرعاية يوفي بإعطاء الشركة حق تصميم وإنتاج الملابس الرسمية للفريق، كما ستقوم الشركة بإنتاج الملابس للجمهور وتسويقها سواء من المتاجر المنشئة او عبر الانترنت.