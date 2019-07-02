رياضة | الصائغ يفجر مفاجآة بشأن مصير عمر السومة مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصائغ يفجر مفاجآة بشأن مصير عمر السومة مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد الصائغ رئيس أهلي جدة، في تصريحات صحفية سعودية عن بقاء رباعي الفريق الأول لكرة القدم وهم "السومة، والمقهوي، وهوساوي، وعسيري،" ضمن صفوف الراقي بالموسم الجديد .

حيث أكد الصائغ رئيس الراقي، على أن عقود لاعبي الفريق لازالت سارية وأن مايشاع حول رحيل اللاعبين ليس له أساس من الصحة.

كما أكد رئيس الراقي أنه يدعم قرارات الاتحاد السعودي بتقليص عدد الأجانب إلى 7 لاعبين، مشيرا الى أن القرار في صالح اللاعب والمنتخب السعوديين لتقديم اللاعب السعودي في أفضل صورة.

جديرا بالذكر أنه أشيع في الفترة الأخيرة رحيل رباعي الفريق المقهوي، وهوساوي، وعسيري، وعلى رئسهم السومة