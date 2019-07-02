رياضة | رسميًا.. الترجي يدعم صفوفه بثنائي جزائري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الترجي يدعم صفوفه بثنائي جزائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتب - حسن شحاتة

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، عن تدعيم صفوفه بصفقتين من الدوري الجزائري، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد الترجي مع الظهير الأيسر إلياس شتي، قادمًا من صفوف شبيبة القبائل، لتعويض غياب أيمن بن محمد في حالة رحيله عن الفريق في الإنتقالات الحالية.

بينما وقع النادي التونسي مع لاعب الوسط رؤوف بن غيت، قادمًا من صفوف اتحاد العاصمة، لتعويض غياب فرانك كوم، الذي رحل إلى صفوف الريان القطري.