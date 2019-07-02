رياضة | مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر tunisie vs mauritanie كورة لايف Total Africa Cup of Nations رابط ماتش تونس مباشر

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متابعة البث المباشر بدون تقطيع لمباراة منتخب تونس، مع منتخب موريتانيا يوم الثلاثاء 2-7-2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد السويس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات خلال المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، يلا شوت الجديد yalla shoot، حيث سيواجه نسور قرطاج المباراة بأهمية الصعود للدور القادم بعد التعادل في المباراتين الاولى والثانية، يلا شوت حصرى tunisie vs mauritanie كورة لايف Total Africa Cup of Nations .

كورة ستار KORA STAR، وستقام المباراة بين منتخب تونس، ومنتخب موريتانيا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كول كورة COOL KORA، وتذيع قناة تايم سبورت جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، كورة جول KOOORA GOAL، وأيضا قناة بين سبورتس ماكس الأولي والثانية كورة توداي KORA2DAY، ويدرب منتخب تونس الان جيريس كورة اتش دي KORAHD، حيث يواجه انتقادات لاذعة بعد أداء المنتخب السيئ يلا شوت بلس YALLA SHOOT PIUS.

كورة أون لاين Kora online، ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب تونس في مواجهة منتخب موريتانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات :-



معز بن شريفية - أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان برون - رامي البدوي - إلياس السخيري - فرجاني ساسي - وجدي كشريدة - طه ياسين الخنيسي - وهبي الخزري - نعيم السليتي.

كورة لايف Kora live، ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب موريتانيا في مواجهة تونس :-

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حراسة المرمى : براهيم سليمان.

خط الدفاع : مصطفي دياو - باكاي ندياي - عبدالله با - علي عبيد.

خط الوسط : محمد ديلاهي يالي - خاسا كامارا - إسماعيل دياكيتي - سيدي الحسن - بسام.

خط الهجوم : آدما با.

بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD مباراة منتخب تونس ضد منتخب موريتانيا في بطولة الأمم الأفريقية، بين ماتش BEIN MATCH مباراة منتخب تونس ومنتخب موريتانيا، كول كورة COOL KORA، ويحل نسور قرطاج المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة بدور المجموعات، كورة جول KOOORA GOAL، ويحتاج منتخب تونس لتحقيق الانتصار من أجل التأهل لدور ال16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، يلا لايف YALLA LIVE، وأيضا يملك منتخب موريتانيا فرصة ذهبية لصعود لدور الثمن نهائي في المرة الأولى للمشاركة لبطولة أمم إفريقياكورة توداي KORA2DAY.