رياضة | المنتخب يبدأ الإعداد لدور الستة عشر بكأس الأمم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب يبدأ الإعداد لدور الستة عشر بكأس الأمم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ المنتخب الوطني الأول تدريباته استعدادا لخوض مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية في اللقاء المقرر له السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن يتحدد الطرف الثاني الذي يواجه مصر في ثمن نهائي البطولة مساء اليوم، بعد الانتهاء من مباريات المجموعة الخامسة في السويس.

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وخاض المتتخب تدريبا قويا بمشاركة كل اللاعبين على استاد الكلية الحربية استعدادا للمباراة الهامة.

كان المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني منح اللاعبين راحة من تدريبات الكرة بالأمس بسبب الإجهاد الشديد