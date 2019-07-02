رياضة | طارق يحيى: إختيارات أجيري للاعبين في البطولة جانبها الصواب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق يحيى: إختيارات أجيري للاعبين في البطولة جانبها الصواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طارق يحيى، نجم نادي الزمالك سابقا، إنه يجب على لاعبي منتخب مصر أن يؤدوا واجبهم على أكمل وجه في الملعب من أجل شعور الجماهير بالراحة النفسية، مضيفًا:" بعض الجماهير حساسة شوية، والتذاكر بتاع المباراة محجوزة من بدري، والمباريات السابقة للمنتخب حضر في كل ماتش حوالي 120 ألف متفرج فلازم الجمهور ده يفرح".

وأضاف "يحيى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أنه إذا كان هناك انتقادات من قبل الجماهير والنقاد للمنتخب، فهذا يأتي من عشم الجماهير في المنتخب ولاعبيه من أجل تحقيق نتائج إيجابية.

وتابع:" لازم نبص إن الجمهور عاوزك تمتعه ويكسب، مش كونك تكسب بس والجماهير تحط إيدها على قلبها، خايفة من أي هجمه"، مؤكدًا أن اختيارات المدير الفني لمنتخب مصر أجيري للاعبين في البطولة جانبها الصواب.

وواصل:" الضغوط عليك أكيد كبيرة وموجودة لأن البطولة على أرضك، أهم حاجة إننا نكسب".

