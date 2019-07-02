رياضة | مواجهات نارية في دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا CAN 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات نارية في دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا CAN 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحددت ملامح مواجهات دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر، بعدما حسمت 3 منتخبات مقاعدها ضمن أفضل "ثوالث" بالمجموعات الستة هم (الكونغو الديمقراطية - غينيا - بنين)، ويتبقي مقعد واحد يتنافس عليه منتخب جنوب إفريقيا وثالث المجموعة الخامسة.

وإليكم مواجهات دور الـ16 في بطولة أمم إفريقيا 2019:

الجمعة 5 يوليو :

- المغرب (متصدر الرابعة) vs بنين (ثالث السادسة) في تمام الساعة السادسة مساءًا

- أوغندا (وصيف الأولي) vs السنغال (وصيف الثالثة) في تمام الساعة التاسعة مساءًا

السبت 6 يوليو:

- نيجيريا (وصيف الثانية) vs الكاميرون (وصيف السادسة) في تمام السادسة مساءًا

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- مصر (متصدر الأولي) vs جنوب أفريقيا (ثالث الرابعة) أو ثالث الخامسة (لم يتحدد) في تمام التاسعة مساءًا

الأحد 7 يوليو:

- مدغشقر (متصدر الثانية) vs الكونغو الديمقراطية (ثالث الأولي) في تمام السادسة مساءًا

- الجزائر (متصدر الثالث) vs غينيا (ثالث الثانية) في تمام التاسعة مساءًا

الاثنين 8 يوليو:

- أول المجموعة الخامسة (لم يتحدد) vs ساحل العاج (وصيف الرابعة) في تمام السادسة مساءًا

- غانا (متصدر السادسة) vs ثاني الخامسة (لم يتحدد) في تمام التاسعة مساءًا