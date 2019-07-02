اونلاين | لينك الشوط الثاني.. رابط يلا شوت Tunisia حصري مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر الان tunisie vs mauritanie يلا لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لينك الشوط الثاني.. رابط يلا شوت Tunisia حصري مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر الان tunisie vs mauritanie يلا لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نقدم رابط يلا شوت حصري مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر في مباراة نارية لا تحمل القسمة على آثنين في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر 2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر الثامنة بتوقيت تونس، مشاهدة مباراة تونس ضد موريتانيا كورة ستار بدون تقطيع جودة عالية.
القنوات الناقلة لمباراة تونس وموريتانيا بث مباشر اليوم:
مباراة تونس وموريتانيا ستكون منقولة حصري اليوم بث مباشر يلا شوت على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية bein sport max مشاهدة من خلال رابط سريع لايف اليوم الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.
منتخب تونس يبحث بقوة اليوم عن حصد الانتصار الأول في دور المجموعات بعدما فشل في المباراتين السابقتين، حيث تعادل مع منتخب أنجولا 1-1 وبنفس النتيجة تعادل مع منتخب مالي، ولذلك سيكون مطالب أمام جماهيره اليوم بالفوز لضمان التأهل للدور المقبل من البطولة، كورة لايف مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر KORA LIVE
التشكيلة المتوقعة لمنتخب تونس:
في حراسة المرمى: معز بن شريفية
في خط الدفاع: أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان برون - رامي البدوي
في خط الوسط: إلياس السخيري - فرجاني ساسي - وجدي كشريدة
في خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي - وهبي الخزري - نعيم السليتي
تشكيلة منتخب موريتانيا المتوقعة:
في حراسة المرمى: براهيم سليمان
في خط الدفاع: مصطفي دياو - باكاي ندياي - عبدالله با - علي عبيد
في خط الوسط الدفاعي: محمد ديلاهي يالي - خاسا كامارا
في خط الوسط الهجومي: إسماعيل دياكيتي - سيدي الحسن - بسام
في خط الهجوم: آدما با
حسابات المجموعة الخامسة ببطولة افريقيا:
يأتي منتخب مالي في صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط، فيما يأتي منتخب تونس في الوصافة برصيد نقطتين وهو نفس رصيد منتخب إنجولا فيما يأتي منتخب موريتانيا بالمركز الاخير برصيد نقطة واحدة، مشاهدة مباراة تونس VS موريتانيا بث مباشر يلا شوت اهم مباريات اليوم في بطولة افريقيا 2019