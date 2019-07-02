اونلاين | كورة لايف PLUS مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر بدون تقطيع yalla shoot رابط سريع LIVE

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يقدم الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب تونس ونظيره منتخب موريتانيا اليوم الثلاثاء ، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة ببطولة أمم إفريقيا ، ويسعى منتخب تونس للصعود لدور الـ16 بعد تأزم موقفه بالتعادل في أول مباراتين بالبطولة أمام انجولا ومالي وتحقيق أول انتصار له لضمان الصعود للدور التالى.
موعد مباراة تونس وموريتانيا والقنوات الناقلة لها:-
التشكيلة المتوقعة لمنتخب تونس أمام موريتانيا
معز بن شريفية
أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان برون - رامي البدوي
إلياس السخيري - فرجاني ساسي - وجدي كشريدة
خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي - وهبي الخزري - نعيم السليتي
تشكيل منتخب موريتانيا أمام تونس :
براهيم سليمان
مصطفي دياو - باكاي ندياي - عبدالله با - علي عبيد
محمد ديلاهي يالي - خاسا كامارا - إسماعيل دياكيتي - سيدي الحسن – بسام
آدما با
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