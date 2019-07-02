اونلاين | كورة ستار tunisie مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا رابط ماتش تونس KORA LIVE مشاهدة مباراة تونس الآن كورة ستار لايف

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موعد مباراة تونس وموريتانيا اليوم الثلاثاء 2-7-2019 YALLA KORA
تبدأ مباراة تونس وموريتانيا اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت قرطاج والتاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، يلا شوت حصري مشاهدة مباراة تونس اليوم في تغطية مباشرة وحية عبر قناة BEIN SPORTS الرياضية كورة لايف مباراة تونس اليوم رابط سريع جدًا لا يتوقف.
تشكيل منتخب تونس اليوم أمام موريتانيا في كأس أمم إفريقيا 2019
حراسة المرمى: معز حسن.
خط الدفاع: وجدي كشريدة، ديلون براون، ياسين مرياح، أسامة الحدادي.
خط الوسط: إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، أنيس البدري، نعيم السليتي.
خط الهجوم: وهبي الخزري وياسين الخنيسي.
تشكيل موريتانيا اليوم أمام تونس في الأمم الإفريقية مباشرة
حراسة المرمي:عبد الله با
خط الدفاع: ديالو، أبو ديمبا، الحسين، نداي
خط الوسط: علي عبيد، ديلاهي، كوليبالي، كامارا
خط الهجوم: أداما با، دياكيتي
كورة ستار tunisie مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا رابط ماتش تونس اليوم
تنقل مباراة تونس ضد موريتانيا على قناة بي إن سبورتس الرياضية، حيث ستكون المباراة على شاشة بين ماكس الأولي بتعليق المعلق التونس رؤوف خليف، KORA LIVE مشاهدة مباراة تونس الآن كورة ستار لايف، تابع حاليًا لقاء منتخبنا العربي التونسي ضد موريتانيا، حيث يسعي منتخب نسور قرطاج لتحقيق الفوز من أجل التأهل للدور الثاني من البطولة الإفريقية.