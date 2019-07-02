اونلاين | مصر تنتظر.. مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر (تغطية مباشرة) مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر يلا شوت حصري

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مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر يلا شوت yalla shoot كورة لايف، حيثُ سيكون منتخب تونس أمام اختبار صعب ضد نظيره موريتانيا مساء اليوم الثلاثاء 2-7-2019 ويأتي ذلك في إطار المباراة التي ستجمع بين الطرفين بالجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا.

- موعد مباراة تونس وموريتانيا:

ويلتقي منتخب تونس مع موريتانيا على استاد السويس وذلك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر مجانا يوتيوب عبر موقع الخليج 365 الرياضي بدون تقطيع.

ويأتي ترتيب المجموعة الخامسة قبل الجولة الثالثة كالتالي:

1- مالي: 4 نقاط

2- تونس: نقطتين

3- أنجولا: نقطتين

4- موريتانيا نقطة



ويتوقع أن يدخل منتخب تونس المباراة مع التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: معز بن شريفية

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خط الدفاع: رامي البدوي، ديلان برون، أسامة الحدادي، ياسين مرياح

خط الوسط: فرجاني ساسي، وجدي كشريدة، الياس الصخيري، نعيم السليتي

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي، وهبي الخزري

ويتوقع أن يلعب منتخب موريتانيا المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمي: ابراهيم سليمان

خط الدفاع: مصطفي دياو، باكاي ندياي، عبدالله با، علي عبيد

خط الوسط: محمد ديلاهي يالي، خاسا كامارا، إسماعيل دياكيتي، سيدي الحسن

خط الهجوم: بسام، آدما با

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ويحتاج منتخب تونس الذي لم يقدم المردود المتوقع منه إلى أن يفوز في تلك المباراة لأن أي نتيجة أخرى لن تكون في صالحه كما سينتظر أيضاً نتيجة مباراة مالي مع أنجولا التي سيتحدد من خلالها الصدارة. فيما يوفر لكم موقع الخليج 365 الرياضي رابط بث مباشر لمباراة تونس وموريتانيا يوتيوب youtube.