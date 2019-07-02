اونلاين | max مباشر رابط كورة Tunisie شووت مشاهدة مباراة تونس اليوم وموريتانيا Tunisie vs Mauritanie مباشر يوتيوب مجانا

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كورة لايف مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر اليوم الثلاثاء 2-7-2019 ، يلا شوت اهم مباريات اليوم يرفع منتخب تونس شعار الفوز والفوز فقطـ بث مباشر مباريات اليوم عندما يواجه منتخب موريتانيا مساء اليوم على ملعب السويس الجديد، في آخر مباراة بدور المجموعات في بطولة كأس الامم الإفريقية 2019، بث مباشر مباريات تونس ضد موريتانيا.
منتخب تونس لم يقدم المستوى المأمول منه في بطولة امم افريقيا حتى الآن، مباريات اليوم بث مباشر فبعد جولتين تمكن نسور قرطاج من جمع نقطتين فقط، كورة لايف بث مباشر من التعادل أمام أنجولا بهدف لمثله وبنفس النتيجة في الجولة الثانية أمام مالي يلا كورة بث مباشر، في ظل تراجع مستوى عدد كبير من النجوم يلا كورة مباشر وفي مقدمتهم يوسف المساكني وفرجاني ساسي وغيرهم إلا أن ساسي لم يلعب إلا دقائق قليلة مشاهدة مباراة تونس اليوم بجودة عالية.
موعد مباراة تونس وموريتانيا اليوم الثلاثاء 2-7-2019 في بطولة امم افريقيا:
يواجه منتخب تونس نظيره الموريتاني في السابعة مساء اليوم بتوقيت جرينتش "التوقيت العالمي" يلا شوت السابعة مساء بتوقيت المغرب يلاشوت الثامنة مساء بتوقيت العاصمة التونسية يلا شوت جوال الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية يلا شوت حصري التاسعة مساء بتوقيت مصر يلا شوت بدون تقطيع الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات يلا شوت الجديد.
تشكيلة تونس:
في حراسة المرمى: معز بن شريفية
في خط الدفاع: أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان برون - رامي البدوي
في خط الوسط: إلياس السخيري - فرجاني ساسي - وجدي كشريدة
في خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي - وهبي الخزري - نعيم السليتي
تشكيلة موريتانيا:
في حراسة المرمى: براهيم سليمان
في خط الدفاع: مصطفي دياو - باكاي ندياي - عبدالله با - علي عبيد
في خط الوسط الدفاعي: محمد ديلاهي يالي - خاسا كامارا
في خط الوسط الهجومي: إسماعيل دياكيتي - سيدي الحسن - بسام
في خط الهجوم: آدما با
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