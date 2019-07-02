اونلاين | يلا شوت plus الجديد مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا اليوم الثلاثاء 2-7-2019 رابط KORA STAR كورة أون لاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت plus الجديد مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا اليوم الثلاثاء 2-7-2019 رابط KORA STAR كورة أون لاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت بلس الجديد مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا اليوم الثلاثاء 2-7-2019 بث مباشر عبر رابط كورة لايف ، حيث يحتضن استاد السويس الجديد مباراة حاسمة بين منتخب تونس وموريتانيا، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019.

بث مباشر مباراة تونس وموريتانيا شاهد عبر رابط كورة ستار kora star :

وأتم منتخب تونس ثاني جولات دور المجموعات بتعادل أمام منتخب مالي بهدف لكل منهما، وبنفس نتيجة الجولة الأولى عندما تعادل إيجابيًا في مواجهة منتخب أنجولا في بداية المشوار، ليصعب الخضر مهمة الوصول إلى دور الـ16 ، كورة ستار مشاهدة مباراة تونس اليوم بث مباشر حيث سيدخل المنتخب التونسي هذا اللقاء ولا بديل أمامه سوا الفوز ليبقى على آماله للتأهل إلى الدور المقبل.