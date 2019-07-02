اونلاين | يلا شوت plus الجديد مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا اليوم الثلاثاء 2-7-2019 رابط KORA STAR كورة أون لاين

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يلا شوت بلس الجديد مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا اليوم الثلاثاء 2-7-2019 بث مباشر عبر رابط كورة لايف ، حيث يحتضن استاد السويس الجديد مباراة حاسمة بين منتخب تونس وموريتانيا، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019.
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وأتم منتخب تونس ثاني جولات دور المجموعات بتعادل أمام منتخب مالي بهدف لكل منهما، وبنفس نتيجة الجولة الأولى عندما تعادل إيجابيًا في مواجهة منتخب أنجولا في بداية المشوار، ليصعب الخضر مهمة الوصول إلى دور الـ16 ، كورة ستار مشاهدة مباراة تونس اليوم بث مباشر حيث سيدخل المنتخب التونسي هذا اللقاء ولا بديل أمامه سوا الفوز ليبقى على آماله للتأهل إلى الدور المقبل.
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ومن المقرر ان تنطلق احداث ذلك الديربي العربي بين المنتخب التونسي ونظيره الموريتاني، في الساعة التاسعة مساءًأ بتوقيت مصر، وفي الساعة الثامنة بتوقيت تونس، وفي الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والعراق، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان رابط كورة أون لاين مشاهدة مباراة تونس ضد موريتانيا بث مباشر.
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وتنقل أحداث مباراة تونس وموريتانيا مباشرة من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس، وهي الناقل الرسمي لبطولة أمم أفريقيا في الشرق الأوسط والوطن العربي، وذلك عبر قناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي وان beIN SPORTS Max HD 1 فضلا عن قناة تايم سبورت المصرية time sport ببثها الأرضي.
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وسيبدأ المنتخب التونسي بتشكيل مكون من الأسماء التالية: حراسة المرمى: معز بن شريفية، خط الدفاع: أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان برون - رامي البدوي، خط الوسط: إلياس السخيري - فرجاني ساسي - وجدي كشريدة، خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي - وهبي الخزري - نعيم السليتي.
بينما سيبدأ المنتخب الموريتاني تلك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: براهيم سليمان، خط الدفاع : مصطفي دياو - باكاي ندياي - عبدالله با - علي عبيد، خط الوسط: محمد ديلاهي يالي - خاسا كامارا، خط الوسط الهجومي : إسماعيل دياكيتي - سيدي الحسن - بسام، خط الهجوم الصريح : آدما با.