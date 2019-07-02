اونلاين | YALLA SHOOT PIUS بث مباشر انجولا ضد مالي في امم افريقيا رابط yalla beIN رابط مباشر Angola

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يلا شوت بلس YALLA SHOOT PIUS لمباراة منتخب مالي، مع منتخب أنجولا يوم الثلاثاء 2-7-2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد الإسماعيليه، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات خلال المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، يلا شوت ستورز، ويملك المنتخب الانجولي فرصة الفوز والتأهل لدور القادم، اهم مباريات اليوم جوال، بينما تأهل منتخب مالي رسميا لدور ال16 من كأس الأمم الأفريقية، يلا شووت، ويرغب المنتخبين في تحقيق الصدارة من أجل سهولة المشوار في الأدوار المقبلة يلا شوت نقل مباشر.

كورة اون لاين Kora Online TV بث مباشر، وسوف تقام المباراة بين منتخب مالي، ومنتخب أنجولا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات، كورة ستار Kora star، وحقق منتخب مالي الفوز على منتخب موريتانيا في المباراة الأولى والتعادل أمام منتخب تونس في الجولة الثانية Yala shoot يلا شوت.

كورة ستار KORA STAR، ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 7 مرات آخرها في 2010، وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة، يلا لايف YALLA LIVE تابع المباراة كاملة بين منتخبي مالي وانجولا، كورة توداي KORA2DAY، مباراة مالي ضد انجولا، كورة اتش دي KORAHD.

كورة لايف kora live ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب مالي :-

حراسة المرمى: دجيجى ديارا

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خط الدفاع: همارى تراورى ، يوسف كونى ، مامادو فوفانا ، مولا واجى

خط الوسط: ساماسيكو ، لاسانا كوليبالى ، أداما تراورى

خط الهجوم: موسى ماريجا ، موسى دجينيبو ، عبد الله ديابى

بينما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب انجولا :-

توني كاباكا، ماسونجونا، جاسبار، باستوس، كامبوس، هيرينيلسون، بايزو، شو، فريدي، ماتيوس دا كوستا، دالا.

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