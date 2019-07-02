اونلاين | بلس رابط Tunisie vs Mauritanie يلاشووت مشاهدة مباراة تونس ضد مورتيانيا بث مباشر Carthage لايف bein max hd بطولة CAN 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلس رابط Tunisie vs Mauritanie يلاشووت مشاهدة مباراة تونس ضد مورتيانيا بث مباشر Carthage لايف bein max hd بطولة CAN 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع " الخليج 365 الرياضي" مشاهدة بلس مباراة تونس وموريتانيا Tunisie vs Mauritanie اليوم الثلاثاء 2/7/2019 بث مباشر عبر موقع يلا شوت حصري ، سكون المنتخب التونسي في مباراة مصيرية ولا مجال الا للفوز حتى يمكنه الصعود الى دور ال16 من كأس الأمم الافريقية المقامة في مصر وتذاع عبر kora star live يلا شوت الجديد وفي اخر جولة في في المجموعة الخامسة يتلاقي امام المنتخب العربي موريتانيا والمنافسة على الصعود لثمن النهائي في الكان الافريقي عبر bein max hd

موعد والقنوات الناقلة لمباراة تونس وموريتانياTunisie vs Mauritanie

يفتتح استاد السويس ابوابه امام مبرااة عربية خالصة في المجموعة الخامسة بين منتخب تونس ومنتخب موريتانيا يلا شوت بلس وذلك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات والسابعة بتوقيت تونسTunisie vs Mauritanie وتذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورت على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق التونسي عصام الشوالي ورؤوف خليف وعبر البث الارضي المصري قناة تايم سبورت وعبر موقع يلا شوت حصري الجديد can2019.

مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا Tunisie vs Mauritanie في كأس امم افريقيا

التشكيل المتوقع لكلا من تونس وموريتانيا Tunisie vs Mauritanie

تشكيل منتخب تونس امام موريتانيا

في حراسة المرمى: معز بن شريفية

في خط الدفاع: رامي البدوي- ديلان برون- أسامة الحدادي- ياسين مرياح

Advertisements

في خط الوسط: فرجاني ساسي- وجدي كشريدة- الياس الصخيري- نعيم السليتي

في خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي- وهبي الخزري

وتشكيل منتخب موريتاينا امام تونس

في حراسة المرمي: ابراهيم سليمان

في خط الدفاع: مصطفي دياو- باكاي ندياي- عبدالله با-علي عبيد

في خط الوسط: محمد ديلاهي يالي- خاسا كامارا- إسماعيل دياكيتي- سيدي الحسن

في خط الهجوم: بسام- آدما با

مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا Tunisie vs Mauritanie في كأس امم افريقيا

يواجه منتخب تونس المنتخب الموريتاني Tunisie vs Mauritanie في كأس أمم أفريقيا في ختام مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي يسعي من خلالها منتخب نسور قرطاج للبحث عن الفوز لضمان التأهل للدور المقبل كورة لايف مشاهدة مباراة تونس اليوم ضمن اهم مباريات بطولة افريقيا.