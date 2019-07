اونلاين | رابط Kooora جول Angola مشاهدة مباراة أنجولا ومالي بث مباشر كورة أون لاين منقولة عبر القناة المفتوحة beIN SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط Kooora جول Angola مشاهدة مباراة أنجولا ومالي بث مباشر كورة أون لاين منقولة عبر القناة المفتوحة beIN SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع " الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة منتخبأنجولا ضد منتخب مالي mali vs angolaاليوم الثلاثاء 2-7-2019في كأس أمم افريقيا can 2019mali vs angola ويستضيف ملعب ستاد الإسماعيليه ابوابه امام مباراة قوية في الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة بين انجولا وماليmali vs angola، وتسعى انجولا للصعود الى دور الـ16 من البوطولة القارية الافريقية اما عن المنتخب المالي فقد ضمن التأهل الى دور ال16 من كأس الأمم الأفريقية، ويحاول كلا المنتخبين الفوز لملاقاه منتخب اقل تصنيف في المجموعات ليطمح الفريقين في بطولة الكان الافريقي المقامة في مصر can 2019 mali vs angola.

موعد مباراة أنجولا ضد مالي mali vs angola

تبدأ مباراة منتخب مالي امام انجولا mali vs angola في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة و الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية و تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 BEIN SPORTS HD MAX 1 بالإضافة إلى قناة تايم سبورت البث الارضي المصري.

مشاهدة مباراة منتخبأنجولا ضد منتخب مالي mali vs angola

التشكيل المتوقع لمنتخب أنجولاامام مالي mali vs angola

في حراسة المرمى: توني كاباسا

في خط الدفاع: إيساك كوريا- باستوس- داني ماسوجونا- بيازو

في خط وسط : هيرنسلون دي كارمو- جوزيه ماكاسيا- إدواردو- ديجالما- فريدي

في خط الهجوم: إيجو فيتوكيلي.

التشكيل المتوقع لمنتخب مالي امام انجولا mali vs angola

في حراسة المرمى: دجيجى ديارا

في خط الدفاع: همارى تراورى - يوسف كونى - مامادو فوفانا - مولا واجى

في خط الوسط: ساماسيكو - لاسانا كوليبالى - أداما تراورى

في خط الهجوم: موسى ماريجا - موسى دجينيبو -عبد الله ديابى

مشاهدة مباراة منتخبأنجولا ضد منتخب مالي mali vs angola

ويعد منتخب مالي منالمنتخبات القوية في البطولة الافريقية حتى الان