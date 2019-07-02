اونلاين | بث مباشر رابط سريع مباراة انغولا ومالي رابط CAN بطولة امم افريقيا كورة لايف KORA LVE

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بث مباشر KORA LIVE متابعة مباراة أنجولا ضد مالي والتي تجمع المنتخبان اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب إستاد الإسماعيلية لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من كان 2019 ويمكن متابعتها عبر روابط كورة لايف KORA LVE كورة ستار KORA STAR.

BEIN لايف موعد مباراة أنجولا ضد مالي Online HD

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

يلا شوت YALLA SHOOT القنوات الناقلة لمباراة انجولا ومالي على الهواء مباشرةً

ستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 BEIN SPORTS HD MAX 1 بالإضافة إلى قناة تايم سبورت TIME SPORT التي تبث على التردد الأرضي وتأتي بجودة عالية بدون تقطيع.

يلا كورة أونلاين YALLA KORA ONLINE التشكيل المتوقع لمباراة أنجولا ضد مالي

ويدخل منتخب أنجولا المباراة بالتشكيل الآتي :-

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• في حراسة المرمى: توني كاباسا

• خط الدفاع: إيساك كوريا، باستوس، داني ماسوجونا، بيازو

• وسط الملعب: هيرنسلون دي كارمو، جوزيه ماكاسيا، إدواردو، ديجالما، فريدي

• الهجوم: إيجو فيتوكيلي

ويدخل منتخب مالي المباراة متصدراً للمجموعة برصيد أربعة نقاط جمعها رفقاء ماريجا بالفوز في الجولة الأولى على المرابطين منتخب موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف في الوقت الذي تعادلوا فيه الجولة الماضية مع المنتخب التونسي بهدف لكل منهما.

في الوقت الذي يحتل فيه منتخب أنجولا المركز الثاني مناصفةً مع المنتخب التونسي برصيد نقطتين بعد أن تعادل في الجولة الافتتاحية مع نسور قرطاج بهدف لكلاً منهما وسلبياً بدون أهداف في الجولة الماضية مع المنتخب الموريتاني.

ويمكن لرواد الخليج 365 الرياضي متابعة المباراة عبر روابط كورة جول Kora Goal والتي تتيح لعشاق الفريقين متابعة المباراة على الهواء مباشرةً بالإضافة إلى كورة أونلاين Kora Online وكورة ستار Kora Star مع لايف فور إتش دي Live7HD وغيرها من روابط البث المباشر الأخرى.

بث مباشر مباراة أنجولا ضد مالي ستكون أيضاً عبر روابط يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS كورة توداي KORA TODAY والتي تعمل على تقليل حدة الاحتكار التي تقوم به بعض القنوات وتنقل المباريات بصورة مجانية