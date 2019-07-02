اونلاين | رابط kora on: مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر yalla shoot تابع لايف ماتش تونس رابط مباشر can 2019

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بث مباشر كورة ستار Kora Star متابعة مباراة تونس ضد موريتانيا والتي تجمع المنتخبان على ملعب إستاد السويس الجديد لحساب مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الامم الافريقية التي تقام في مصر حتى التاسع عشر من شهر يوليو الجاري.

موعد مباراة تونس ضد موريتانيا كورة أونلاين Kora Online

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد موريتانيا كورة جول KORA GOAL

تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 بالإضافة إلى روابط البث المباشر كورة اونلاين KORA ONLINE كول كورة KOL KORA والتي تمكن المشاهد العربي من متابعة اللقاء بجودة عالية بدون تقطيع.



التشكيل المتوقع للمنتخب التونسي :-

• حراسة المرمي فاروق بن مصطفى.

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• خط الدفاع: أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان برون - رامي البدوي

• خط الوسط: إلياس السخيري – يوسف المساكني - وجدي كشريدة - وهبي الخزري - نعيم السليتي

• خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي

ويدخل منتخب تونس المباراة برصيد نقطتين وضعته في المركز الثاني مناصفة مع المنتخب الأنجولي بعد أن تعادل في الجولة الأولى مع رفقاء جيرالدو دا سيلفا بهدف لكلاً منهما وهي نفس النتيجة التي إنتهت عليها مباراة نسور قرطاج ضد مالي في الجولة الثانية.

بث مباشر مباراة تونس ضد موريتانيا TIME SPORTS في المقابل يحتل المرابطون المركز الرابع والأخير برصيد نقطة يتيمة بالتعادل في الجولة الماضية مع المنتخب الأنجولي بعد ان تعرضوا للخسارة في الجولة الأولى من المنتخب المالي بهدف مقابل أربعة.

كورة كوول ماتش تونس KORA GOOL تمكن عشاق الكرة من متابعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية وتنقل اليوم لقاء نسور قرطاج ضد المرابطين بالإضافة إلى تطبيق YALL SHOOT PLUS، KORA TODAY، KORA NOW وروابط الأسطورة لايف OSTORA LIVE.