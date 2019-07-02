اونلاين | مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا بث مباشر tunisie vs mauritanie يلا شوت حصري beIN SPORTS المفتوحة

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شاهد بث مباشر KORA HA7SRY مباريات أمم إفريقيا KORA LIVE، شاهد الآن مباشرة المواجهة العربية بين منتخب تونس ونظيره منتخب موريتانيا اليوم الثلاثاء 2-7-2019، على أرضية استاد "السويس الجديد" ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة ببطولة أمم إفريقيا CAN 2019.

منتخب تونس يحاول الخروج من نفق نتائجه السلبية في بطولة أمم إفريقيا حتي الآن ويبحث عن أول انتصاراته بالبطولة، بعد تعادله في مباراتي الجولتين الأولي والثانية، وذلك لضمان التأهل لدور الـ16 بالبطولة الإفريقية، بينما يحاول المنتخب الموريتاني تحقيق أول انتصار في تاريخه بـ"الكان" حيث يشارك في البطولة للمرة الأولي في تاريخه هذا العام.

كورة ستار – بث مباشر مباراة (TUNISEA VS MURATINEA) في بطولة أمم إفريقيا (CAN 2019) على كورة أونلاين| ماي كورة| كول كورة، حيث ينطلق الصدام العربي الأولي في البطولة القارية بين تونس وموريتانيا في تمام الساعة التاسعة مساءًا 9:00 بتوقيت القاهرة، العاشرة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة اليوم الثلاثاء الثاني من يوليو لعام 2019 على أرضية استاد السويس الجديد.



التشكيلة المتوقعة لمباراة تونس × موريتانيا KORA ONLINE اليوم الثلاثاء 2-7:

من المتوقع أن يدخل الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس المباراة بتشكيل مكون من:

- حراسة المرمي: معز بن شريفية

- خط الدفاع: أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان برون - رامي البدوي

- خط الوسط: إلياس السخيري - فرجاني ساسي - وجدي كشريدة

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- خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي - وهبي الخزري - نعيم السليتي

أما منتخب موريتانيا الطامع في تحقيق أول انتصاراته بالبطولة الإفريقية سيخوض المباراة بتشكيل مكون من:

- حراسة المرمي: براهيم سليمان

- خط الدفاع: مصطفي دياو - باكاي ندياي - عبدالله با - علي عبيد

- خط الوسط: محمد ديلاهي يالي - خاسا كامارا - إسماعيل دياكيتي - سيدي الحسن – بسام

- الهجوم: آدما با

ستكون مباراة تونس ضد موريتانيا متاحة عبر قنوات بي إن سبورتس BEIN SPORTS، و MAX HD 1، MAX HD 2 بتعليق عربي وبأعلي جودة، كما ستذاع المباراة المرتقبة عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورت TIME SPORT المصرية، كما ستكون منقولة عبر روابط البث المباشر على الانترنت.

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