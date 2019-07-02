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توتنهام يضم ندومبلي من ليون في صفقة قياسية بتاريخ النادي

قال توتنهام هوتسبير يوم الثلاثاء إن النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ضم لاعب الوسط الفرنسي تانجي ندومبلي من أولمبيك ليون لمدة ست سنوات.

ودفع توتنهام 60 مليون يورو (68 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مع بنود إضافية تبلغ عشرة ملايين يورو وهي قيمة تتجاوز أكبر صفقة أبرمها النادي وقيمتها 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) لضم المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز في 2017.

وقال النادي في بيان ”يسعدنا أن نعلن ضم اللاعب الدولي الفرنسي تانجي ندومبلي من أولمبيك ليون. وقع لاعب الوسط عقدا مع النادي حتى 2025“.

ولعب ندومبلي دورا أساسيا في خط وسط ليون الموسم الماضي وخاض 34 مباراة في فريقه السابق في الدوري الفرنسي وساعد ليون للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد أن انهى الموسم الماضي في المركز الثالث.

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وندومبلي هو ثاني صفقة يبرمها توتنهام هوتسبير استعدادا للموسم الجديد بعد ضم الجناح جاك كلارك من ليدز يونايتد يوم الثلاثاء.

وتعاقد توتنهام مع كلارك ثم أعاره لنفس النادي المنتمي للدرجة الثانية في موسم 2019-2020.

وسيستضيف توتنهام منافسه أستون فيلا الصاعد حديثا في مستهل مشواره بالموسم الجديد في العاشر من أغسطس اب.