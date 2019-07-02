«تايم سبورت» تتعاقد مع مورينيو لتحليل أمم أفريقيا 2019

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلنت قناة «تايم سبورت» المصرية الرياضية، عن تعاقدها مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لتحليل مباريات كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. وكشفت القناة خلال إعلانها أن المدير الفني السابق لتشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني، سيظهر كمحللًا لمباراة منتخب مصر المقبلة في دور الـ16.

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