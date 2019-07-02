شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: الهجوم على لاعبي منتخب مصر «سخيف للغاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق يحيى، نجم نادي الزمالك سابقا، إن الهجوم على لاعبي منتخب مصر أثناء بطولة كاس الأمم الأفريقية التي تُجرى حاليا في مصر أمر سخيف للغاية، حيث إن يرى أن التعامل مع السوشيال ميديا أصبح صعب ومعقد للغاية، كون أن البعض يتحدث بفجاجه على الفيس بوك.

وأضاف «يحيى»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، :«فيه ناس بتشتم لاعبي المنتخب على الفيس بوك عشان الانتماءات، الزملكاوي بيشتم لاعبي الأهلي والعكس، وكل جماهير نادي زعلانه إن فيه حد كويس من فرقتهم مرحش المنتخب، وإن فيه ناس راحت مش تستاهل»، موضحًا أن هذا الوقت ليس مناسب لكل هذه الخلافات، لأن البطولة تُقام حاليًا على أرض الواقع.

وأشار لاعب نادي الزمالك سابقًا، إلى أن جميع لاعبي المنتخب يلعبون باسم منتخب مصر، «أي حد يلبس الفانلة يبقى لازمه نشجعه ونقف في ظهرة»، مشددًا على ضورة مساندة اللاعبين حتى نهاية البطولة ولا داعي للسخرية.