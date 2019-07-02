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الوصل الإماراتي يتعاقد مع الغاني بشير الحسن

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أعلنت شركة الوصل الإماراتية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع لاعب الارتكاز الغاني بشير الحسن، ضمن استعداداته للموسم المقبل.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، إن الحسن، سيسجل بقائمة الفريق الأول للنادي، ضمن فئة اللاعبين المقيمين.

واقترب الوصل من التعاقد مع الإكوادوري فيرناندو جايبور (27 سنة)، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 700 ألف يورو، مع أحقية الشراء مقابل 3.5 مليون يورو.

وسيكون جايبور، اللاعب الرابع المكمل لعقد اللاعبين الأجانب في صفوف الوصل للموسم المقبل، إلى جانب التعاقد مع البرازيليين، المهاجم ويلتون سواريز (33 عاما)، والمدافع جالفاو (28 سنة)، والإبقاء على البرازيلي فابيو ليما (25 عام).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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