الوصل الإماراتي يتعاقد مع الغاني بشير الحسن

أعلنت شركة الوصل الإماراتية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع لاعب الارتكاز الغاني بشير الحسن، ضمن استعداداته للموسم المقبل.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، إن الحسن، سيسجل بقائمة الفريق الأول للنادي، ضمن فئة اللاعبين المقيمين.

واقترب الوصل من التعاقد مع الإكوادوري فيرناندو جايبور (27 سنة)، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 700 ألف يورو، مع أحقية الشراء مقابل 3.5 مليون يورو.

وسيكون جايبور، اللاعب الرابع المكمل لعقد اللاعبين الأجانب في صفوف الوصل للموسم المقبل، إلى جانب التعاقد مع البرازيليين، المهاجم ويلتون سواريز (33 عاما)، والمدافع جالفاو (28 سنة)، والإبقاء على البرازيلي فابيو ليما (25 عام).