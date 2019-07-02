شكرا لقرائتكم خبر عن الحارس الحيدري شبابياً لمدة 4 أعوام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وقعت إدارة نادي الشباب، عقدا احترافيا مع الحارس مروان الحيدري لمدة 4 أعوام. وتمنت إدارة النادي التوفيق للاعب في مسيرته الرياضية القادمة مع الشباب.



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