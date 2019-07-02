شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «هيئة الرياضة» يعتمد مجلس إدارة الفيحاء برئاسة أبانمي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مجلس إدارة نادي الفيحاء لمدة 4 سنوات، برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي وعضوية كل من: الدكتور ماهر بن عثمان أباحسين (نائباً للرئيس)، عثمان بن إبراهيم الشنيفي (مديراً تنفيذياً)، ماجد بن نافع الحربي (عضواً)، أمجد بن محمد القديري (عضواً)، حسام بن محمد الربيعة (عضواً).
من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء عبدالله أبانمي شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على اعتماده مجلس إدارة النادي، معبرا عن تقديره للثقة الكبية التي حظيت بها قائمته من قبل أعضاء الجمعية العمومية للنادي، مؤكدا أن الإدارة ستعمل خلال الدورة القادمة على تعزيز مكانة النادي وبناء فريق ينافس مع الكبار ويقدم المستويات التي ترضي طموحات جمهور وعشاق الفريق.
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