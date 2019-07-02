السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (واس) عدد من زوار وأهالي المدينة المنورة خلال فعاليات تسلق الجبال في موقع متنزه البيضاء البري، والتي انطلقت ضمن برنامج سياحة الرياضة والمغامرات بمنطقة المدينة المنورة، بعد أن قدمت التجربة للحاضرين بدون رسوم بغرض التعريف ونشر هذه الرياضة.



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