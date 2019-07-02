شكرا لقرائتكم رمضان صبحى أهلاوى الموسم المقبل.. الخليج 365 يكشف قيمة الصفقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقتربت صفقة استمرار رمضان صبحى مع النادي الأهلي لموسم جديد على سبيل الإعارة، من الانتهاء بشكل رسمى بعد وصول المفاوضات بين القلعة الحمراء ومسئولي نادي هدرسفيلد للمراحل النهائية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، توصل النادي الأهلي لاتفاق نهائى مع مسئولي هدرسفيلد الإنجليزي، يقضى بانتقال رمضان صبحى لصفوف القلعة الحمراء على سبيل الإعارة لنهاية الموسم المقبل نظير سداد مليون و 500 ألف دولار.

ويطير وفد من النادي الأهلي خلال الساعات القادمة إلى إنجلترا لحسم صفقة رمضان صبحى بشكل رسمى، وتوقيع عقود استمراره مع القلعة الحمراء لمدة موسم واحد فقط.

وأخطر رمضان صبحى مسئولي نادي هدرسفيلد برغبته رسميا فى الموسم الجديد، قبل ساعات من وصول وفد من النادي الأهلي إلى إنجلترا لإنهاء المفاوضات حول صفقة رمضان صبحى بشكل رسمى، مؤكدا رفضه التام للعب لدى نادي الزمالك فى الموسم القادم وتمسكه بالاستمرار مع النادي الأهلي، مؤكدا لإدارة النادي الإنجليزي أنه لن يلعب فى مصر لأى نادي سوى الأحمر فقط.