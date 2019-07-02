شكرا لقرائتكم مصطفى رياض يتعرض لوعكة صحية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض مصطفى رياض نجم مصر والترسانة الأسبق لوعكة صحية مفاجأة استدعت نقله لأحد المستشفيات بمنطقة العجوزة لتلقى العلاج. ويعد مصطفى رياض أحد نجوم الكرة المصرية التاريخيين فى عقد الستينيات ومثل مع زميله الراحل حسن الشاذلى أفضل ثنائى عرفته الكرة المصرية ، حيث حصل رياض على لقب هداف الدورى مرتين موسمى 1961/1962 و1963/1964 وتبادل مع الشاذلى لقب الهداف بالدورى 5 مواسم متتالية Advertisements حصل مصطفى رياض على لقب هداف الأولمبياد التى أقيمت بالعاصمة اليابانية طوكيو عام 1964 برصيد 6 أهداف. يعد مصطفى رياض ثالث هدافى الدورى المصرى على مر التاريخ برصيد 123 هدفا خلف زميله حسن الشاذلى وحسام حسن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى رياض يتعرض لوعكة صحية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.