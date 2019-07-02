شكرا لقرائتكم صالح جمعة يودى جلسة فى الجيم على هامش المران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام صالح جمعة، لاعب الأهلي بعمل جلسة في الجيم على هامش مران الفريق المسائي الذي أقيم اليوم ،الثلاثاء، على ملعب التتش، في إطار استعدادات الأهلي الفترةً المقبلة.

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ويخوض الاهلي تدريباته اليومية على ملعبه بالتتش قبل السفر إلى أسبانيا يوم الجمعة المقبل لخوض معسكر إعداد للارتباطات المقبلة ويخوض الفريق مباراة ودية غداً .

وشهد المران اليوم محاضرة من لاسارتي المدير الفني للفريق للاعبين تحدث معهم خلالها عن عدة أمور خاصة بالفريق وبنقل تعليماته الفنية.