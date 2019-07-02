شكرا لقرائتكم صالح جمعة يودى جلسة فى الجيم على هامش المران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قام صالح جمعة، لاعب الأهلي بعمل جلسة في الجيم على هامش مران الفريق المسائي الذي أقيم اليوم ،الثلاثاء، على ملعب التتش، في إطار استعدادات الأهلي الفترةً المقبلة.
ويخوض الاهلي تدريباته اليومية على ملعبه بالتتش قبل السفر إلى أسبانيا يوم الجمعة المقبل لخوض معسكر إعداد للارتباطات المقبلة ويخوض الفريق مباراة ودية غداً .
وشهد المران اليوم محاضرة من لاسارتي المدير الفني للفريق للاعبين تحدث معهم خلالها عن عدة أمور خاصة بالفريق وبنقل تعليماته الفنية.
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