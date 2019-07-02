الأرجنتيني غوانكا يترك الاتفاق وينتقل إلى الشباب

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الشباب توقيع عقد احترافي مع الأرجنتيني كريسيتان غوانكا حتى 2022 بعد شراء عقده من كولون الأرجنتيني يوم الثلاثاء.
ولعب غوانكا مع الاتفاق الموسم الماضي بنظام الإعارة، وسجل لمصلحته 14 هدفاً في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وسبق أن كان غوانكا على اعتاب الانتقال إلى النصر في صيف 2017 قبل أن تتعثر الصفقة.
ولعب الصانع الألعاب الأرجنتيني مع فرق تشاكاريتا الأرجنتيني وإيميليك الإكوادوري وكذلك قاسم باشا التركي، قبل أن يستقر المطاف به في كولون.
وكانت إدارة خالد البلطان قد تعاقدت مع الكولومبي دانيلو إسبريا لمدة موسمين بعد نهاية إعارته مع الفيحاء.
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