شكرا لقرائتكم الاتحاد السعودي يوزع حقائبه وكولينا مشرفاً على "الحكام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تكليف رابطة دوري المحترفين بجدولة مباريات دوري المحترفين والأولى، وذلك خلال الاجتماع الأول لإدارة الاتحاد والذي عقد، يوم الثلاثاء، برئاسة ياسر المسحل.

تم خلال الاجتماع توزيع الحقائب الإدارية على الأعضاء، حيث تقرر أن يتولى ياسر المسحل رئاسة اللجنة التجارية مؤقتا، على أن يكون نزيه النصر رئيسا للمسؤولية الاجتماعية، ونعيم البكر يتولى رئاسة لجنة المسابقات وجدولة كأس الملك ودوري الدرجتين الثانية والثالثة.

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وكلف صالح الحارثي برئاسة اللجنة الطبية، وتركي السلطان باللجنة الفنية، وعبدالله كبوها رئيسا للجنة المالية، بينما تم تعيين خالد المقرن مشرفا عاما على المنتخبات السنية، وبندر الأحمدي رئيسا للجنة التطوير والمبادرات.

وتقرر أن يتولى خالد الثبيتي رئاسة لجنة العلاقات الدولية وأن تكون أضواء العريفي نائبا له، فيما يترأس معيض الشهري لجنة الاحتراف، وعبدالعزيز العفالق رئيسا للجنة الاستراتيجية.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد تعيين الإيطالي كولينا مشرفا على لجنة الحكام بشكل مؤقت وذلك حتى يتم تعيين أجنبي بديلا.