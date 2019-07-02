شكرا لقرائتكم الكرواتي سفيتانوفيتش يتولى تدريب الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة الوحدة برئاسة سلطان أزهر عقداً مع المدرب الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش لتدريب الفريق خلفاً للأرجنتيني خوان براون الذي أنهى الموسم الماضي مع الفريق المكي.

وسبق أن درب سفيتانوفيتش (44 عاماً) فريق دينامو زغرب الأول الموسم قبل الماضي، كما كان مدرباً للفريق الثاني وفريق تحت 19 عاماً.

وكلاعب، كان سفيتانوفيتش يلعب في خانة الدفاع، وسبق له اللعب في الدوري الإيطالي مع أندية هيلاس فيرونا وفيتشينزا وجنوى ونابولي، كما لعب في صفوف دينامو زغرب، وإينرجيك كوتبوس الألماني قبل اعتزاله عام 2009.